На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества

02.06.2021 17:00

В результате непогоды 28 населенных пунктов остались без электроэнергии на Донетчине, сообщает ДонОГА.

Специалисты ДТЭК за сутки восстановили энергоснабжение 17 населенных пунктов, возобновили работу 28 обесточенных линий электропередач и 346 трансформаторных подстанций.

Однако, непогода не утихает. Сейчас специалисты компании работают над тем, чтобы вернуть свет в еще 11 населенных пунктов:

в Мариупольском районе - села Кирилловка, Кальчик, Приовражное, Заря, Келеровка, Лебединое, Водяное, Бердянское, Виноградное.

в Покровском районе - села Ласточкино, Камышевка.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 95 бригад.