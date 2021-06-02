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На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества
02.06.2021 17:00
В результате непогоды 28 населенных пунктов остались без электроэнергии на Донетчине, сообщает ДонОГА.
Специалисты ДТЭК за сутки восстановили энергоснабжение 17 населенных пунктов, возобновили работу 28 обесточенных линий электропередач и 346 трансформаторных подстанций.
Однако, непогода не утихает. Сейчас специалисты компании работают над тем, чтобы вернуть свет в еще 11 населенных пунктов:
- в Мариупольском районе - села Кирилловка, Кальчик, Приовражное, Заря, Келеровка, Лебединое, Водяное, Бердянское, Виноградное.
- в Покровском районе - села Ласточкино, Камышевка.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 95 бригад.
Теги: Донбасс, непогода, электроснабжение
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