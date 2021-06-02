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Архив - Донецкая область

В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов

02.06.2021 12:00
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В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов

Движение трамваев по двум маршрутам в Кировском районе Донецка приостановлено из-за сильного дождя. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 16, 8 по причине скопления дождевой воды выше нормы на улице Кронштадтской", — отметил он.
Трамвайный маршрут № 8 – один из наиболее протяженных в Донецке, его длина превышает 12,5 км. Маршрут включает 27 остановок, связывая центр города с Кировским районом. Трамвай № 16 – местного значения. Следует от улицы Кирова до станции Рутченково.



Теги: Донецк, непогода, трамвай
 
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