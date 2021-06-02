Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду

02.06.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду

1 июня, в День защиты детей в Мариуполе открыли детский летний лагерь на базе ледовой арены Mariupol Ice Center. Об этом сообщает Восточный вариант.
Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После этого запланированы еще три смены в период с 25 июля по 1 сентября.
"Приглашаем всех детей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов присоединиться к нашему проекту, научиться кататься на коньках, оздоровиться в период летних каникул. Обучение наших маленьких будущих хоккеистов и фигуристов абсолютно бесплатное. Наша цель – к декабрю совместно с Украинской хоккейной ассоциацией подготовить настоящую «Золотую шайбу», тот чемпионат, каким он был 35-40 лет назад и из которого выросли все хоккеисты-чемпионы мира и олимпийские чемпионы", - сообщили организаторы.



Теги: Мариуполь, дети, лед, лето, лагерь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх