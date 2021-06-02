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В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду
1 июня, в День защиты детей в Мариуполе открыли детский летний лагерь на базе ледовой арены Mariupol Ice Center. Об этом сообщает Восточный вариант.
Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После этого запланированы еще три смены в период с 25 июля по 1 сентября.
"Приглашаем всех детей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов присоединиться к нашему проекту, научиться кататься на коньках, оздоровиться в период летних каникул. Обучение наших маленьких будущих хоккеистов и фигуристов абсолютно бесплатное. Наша цель – к декабрю совместно с Украинской хоккейной ассоциацией подготовить настоящую «Золотую шайбу», тот чемпионат, каким он был 35-40 лет назад и из которого выросли все хоккеисты-чемпионы мира и олимпийские чемпионы", - сообщили организаторы.
Теги: Мариуполь, дети, лед, лето, лагерь
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