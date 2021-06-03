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Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма
Министерство здравоохранения начало запись на вакцинацию против коронавируса тех граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"С сегодняшнего дня я рад сообщить о старте записи на вакцинацию. И уже к концу мая – середине июня будет начата вакцинация наших граждан с ВОТ. Вакцинация будет проходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах. Вакцина уже завезена", – рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
В очередь на вакцинацию записывают граждан, принадлежащих к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).
"Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту – в случае его отсутствия", – говорится в сообщении.
Идентификаторы будут передаваться Государственной пограничной службе Украины для пропуска записавшихся на вакцинацию на подконтрольную правительству территорию.
Граждане, имеющие уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.
Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.
Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
Теги: Крым, вакцинация, ОРДЛО, COVID-19
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