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За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"
03.06.2021 09:00
За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, нарушения, режим тишины, ООС
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