МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи

04.06.2021 16:00

На неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей сегодня, 4 июня, тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. Об этом сообщило министерство по делам временно оккупированных территорий Украины.

Гуманитарная помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Машины доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое».