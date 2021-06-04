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На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО
В Донецкой области предусмотрели три пункта прививок от коронавируса для жителей оккупированной территории. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сегодня, 3 июня, в Краматорске, сообщает "Радио Свобода".
Их разместили в амбулаториях села Бугас, поселка Новотроицкое и поселка городского типа Ольгинка.
«Если люди (с оккупированных территорий - прим.) будут иметь желание - мы готовы их вакцинировать. Вакцина сейчас пришла. Сегодня зашло 3,5 тысячи доз вакцины Pfizer, и вчера 8400 доз вакцины Coronavac. И ожидаем на следующей неделе еще почти 20 тысяч доз вакцины Astrazeneca», - заявил он.
Чиновник уточнил, что ни одной прививки пока не сделали.
Руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко связывает отсутствие прививок жителям ОРДО с тем, что гибридные силы России блокируют работу пунктов пропуска на линии разграничения.
Теги: вакцинация, ОРДО, COVID-19, житель
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