Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек

05.06.2021 10:00

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 812 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 720 человек.

А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" 177 и 208, соответственно. Об этом сообщает штаб ООС.

По данным БФ "Право на защиту", людям, которые пересекли линию разграничения, сделали 311 бесплатных экспресс-тестов (141 - в "Станице" и 170 - в "Новотроицком").