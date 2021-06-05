Последние новости раздела
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО17:00
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»11:00
Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек
05.06.2021 10:00
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 812 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 720 человек.
А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" 177 и 208, соответственно. Об этом сообщает штаб ООС.
По данным БФ "Право на защиту", людям, которые пересекли линию разграничения, сделали 311 бесплатных экспресс-тестов (141 - в "Станице" и 170 - в "Новотроицком").
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября
- Боевики обстреляли КПВВ "Станица Луганская", ранен пограничник
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО17:00
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer17:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- НБУ выпустил монету в честь погибшего на Донбассе Василия Слипака14:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня10:00
- Кабмин смягчил карантин в Украине09:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек
- "Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"