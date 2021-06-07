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Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО
Оккупационная администрация в ОРДО пока что не намерена открывать свои пункты пропуска и "границу" с ОРЛО. Об этом заявил главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин в интервью подконтрольному террористам сайту "NewsFront", передает Трибун.
Как утверждает Пушилин, так называемый "минздрав ДНР" рекомендовал закрыть пункты пропуска из-за эпидобстановки. Откроют КПВВ, по его словам, только когда в Украине "поменяется в корне" ситуация с коронавирусом.
"Мы понимаем, что сложившаяся ситуация вызывает массу неудобств. Но мы руководствуемся исключительно рекомендациями министерства здравоохранения. И пока ситуация на Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим, с учетом того, что там происходит, говорит о изменении ситуации на наших КПВВ, преждевременно", — сказал он.
Также он рассказал, почему остается закрытой так называемая "граница" с ОРЛО. Движение ограничили из-за работающего КПВВ "Станица Луганская". Это единственный пункт пропуска, который каждый день пропускает людей в обе стороны.
"Для нас это наиболее опасное направление, откуда возможны были вспышки инфекции. Если мы посмотрим только на официальные цифры заболеваемости на территории Украины, отсутствие вакцины, отсутствие необходимых препаратов. В совокупности подобная ситуация на территории республик могла бы стать для нас крайне критичной и привести к необратимым последствиям. Мы не можем рисковать жизнью наших людей. Да, мы знаем, сколько трудностей доставляет людям перекрытие границ, невозможность посещения родственников и прочее. Но здесь мы выбираем из двух плохих вариантов", — сказал главарь "ДНР".
Теги: Донбасс, КПВВ, ОРДЛО
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