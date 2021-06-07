В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса

07.06.2021 11:00

Институт изучения истории Донбасса в скором времени начнет формирование коллектива, организация будет открыта до конца текущего года. Об этом сообщили в "министерстве образования и науки ДНР".

Речь идет об образовательно-культурной платформе для изучения военной истории шахтерского края. В планах – проведение раскопок по линии Миус-фронта с дальнейшим экспонированием в музее и организация музейной практики для студентов-историков по основам реставрации.

Учреждение будет создано на базе Донецкого центра института востоковедения им. А. Крымского, работавшего до начала боевых действий в составе Донецкого научного центра НАН Украины.



