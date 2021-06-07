В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний

07.06.2021 13:00

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает в Facebook украинская делегация на переговорах по Донбассу.

Повестка дня:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.