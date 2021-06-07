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В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний
07.06.2021 13:00
Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:
8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает в Facebook украинская делегация на переговорах по Донбассу.
Повестка дня:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
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