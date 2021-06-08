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Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек
08.06.2021 13:00
340 граждан проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию "республики" запущено 118 человек и 29 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украин районы выпущено 40 автомобилей и 222 человека.
По данным правозащитников БФ “Право на захист”, в понедельник:
- в списках на пересечение в сторону т.н. “ДНР” было 187 человек (то есть полсотни людей не приехали);
- 208 человек сдали экспресс-тест на коронавирус (все оказались отрицательными);
- 3 человека поехали на обсервацию;
- последний человек приехал из ОРДО в 16:45 (это при том, что пропускные операции на КПВВ “Новотроицкое” прекращаются в 16:00). Поэтому в понедельник этот КПВВ закрылся на час позже;
- 1 женщина осталась ночевать в палатке ГСЧС.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Еленовка, КПВВ
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