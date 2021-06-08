Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине

08.06.2021 12:00

Мобильная клиника Общества Красного Креста проведет бесплатные приемы в прифронтовой зоне Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.

В среду, 9 июня, с 9:00 в помещении "Гуманитарного штаба" в населенном пункте Бахмутка будет вести прием семейный врач Валерия Леонова и Мобильная Медицинская Клиника проекта Общества Красного Креста Украины.

Прием граждан будет происходить по предварительной записи по телефонам: 063 576 09 42, 066 424 63 63.

Аналогичный прием пройдет в населенном пункте Пески-2 в пятницу, 11 июня. Записываться на консультацию просят предварительно по телефону: 050 239 10 87.

При необходимости жители прифронтовой зоны могут сделать электрокардиограмму и сдать анализ крови на сахар.