СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков

08.06.2021 11:00

В Харьковской области задержали организатора нелегальных пассажирских перевозок из временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса через Россию. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.

"Организовал незаконный канал житель временно оккупированного Донецка. От "диспетчера", который также проживает во временно оккупированных районах, злоумышленник регулярно получал заказ на перевозку пассажиров на подконтрольную украинскому правительству территорию. Рейсы в Харьков организатор осуществлял на собственном микроавтобусе. За беспрепятственный выезд из оккупированной Донецкой области в Россию перевозчик еще и платил "налоги" в бюджет террористической организации "ДНР"", – рассказали в СБУ.

Правоохранители также установили, что мужчина проводил сделки с государственными социальными выплатами для внутренне перемещенных лиц. По заказу "клиентов" он снимал наличные с банковских карточек и перевозил их.

Сотрудники СБУ задержали перевозчика, когда он в очередной раз незаконно переправлял людей через государственную границу Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору нелегальных перевозок по признакам ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.