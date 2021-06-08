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В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)
08.06.2021 15:00
В Донецкой области 7 июня начали вакцинацию от ковида жителей оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"С 3 июня жители временно оккупированной территории Донетчины могут записаться на прививку. Сейчас речь идет о вакцинации уязвимых групп населения, прежде всего людей старше 65 лет", — прокомментировал он.
Сообщается, что по состоянию на 7 июня три отдельных пункта прививки готовы принимать желающих. Они размещены в Бугасе, Новотроицком и Ольгинке.
"Первые желающие уже записались на вакцинацию. Надеюсь, что этой возможностью воспользуются как можно больше жителей оккупированной территории, для которых это единственная возможность получить качественную вакцину от ковида", — отметил Кириленко.
Теги: вакцинация, ОРДЛО, COVID-19
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