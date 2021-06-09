"Центробанк ДНР" начал прием заявок на получение потребительских кредитов

09.06.2021 15:00

Так называемый "центральный республиканский банк ДНР" начал прием заявок от физических лиц на получение кредитов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "ЦРБ".

"Одобрение первых заявок на получение потребительских кредитов, поступающих от физических лиц, планируется в первых числах июля 2021 года одновременно с началом применения новых тарифов на обслуживание физических лиц", — сказано в сообщении.

Уточняется, что промышленная эксплуатация программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих автоматизацию процесса на условиях кредитования физлиц, началась 31 мая.