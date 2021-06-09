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Архив - Донецкая область

На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления

09.06.2021 12:00
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На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления

Оккупанты подтвердили, что по западному конвейерному уклону расположенной в оккупированном Донецке шахты имени Засядько произошло резкое увеличение водопритока. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.
Данная ситуация вызвала "необходимость проведения комплекса дополнительных работ, направленных на укрепление гидробезопасности предприятия".
В связи с этим на предприятии решили провести переброску на потенциально аварийный участок насосов из других, уже остановленных шахт ОРДО.
"Учитывая значительный износ оборудования ГУП ДНР "Шахта им. А.Ф. Засядько", которое не в состоянии справиться с дополнительным притоком воды, было принято решение рассмотреть возможность использования насосов, трубопроводов, балок и прочего оборудования с предприятий "Донбассуглереструктуризация", - говорится в сообщении.


 
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