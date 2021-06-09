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Архив - Донецкая область

Зеленский приехал на Донбасс

09.06.2021 13:00
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Зеленский приехал на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июня, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщает ОП.
"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.
В последний раз Зеленский посещал зону ООС два месяца назад.


 
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