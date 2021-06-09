Зеленский приехал на Донбасс

09.06.2021 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июня, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщает ОП.

"Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

В последний раз Зеленский посещал зону ООС два месяца назад.