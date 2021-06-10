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Архив - Донецкая область

Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации

10.06.2021 15:00
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Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации

Уже в эти выходные в мариупольском СК "Ильичевец" откроется первый в Донецкой области пункт массовой вакцинации населения. Здесь  готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства Coronovac. Старт вакцинации намечен 12-13 июня в 9.00. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель, передает 0629.
"Мы надеемся, что у нас будет массовая вакцинация. Во всех крупных городах уже открылись такие центры, и все прививаются именно этой вакциной. ВОЗ ее одобрила, и в Мариуполе мы ее уже получили",- отметил Ремпель.
Сейчас в Мариуполь пришло 1000 доз вышеназванной вакцины, но еще ожидают 7000.



Теги: Мариуполь, вакцинация, COVID-19
 
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