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Архив - Донецкая область

В Донецке начали установку нового колеса обозрения

10.06.2021 16:00
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В Донецке начали установку нового колеса обозрения

В оккупированном Донецке строители приступили к созданию фундамента под новое колесо обозрения в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова. Об этом сегодня сообщил директор парка Вячеслав Лаврушко.
«Вчера началась заливка первого слоя под фундамент – «подбетонки». Сам фундамент должны залить, и за месяц он должен набрать крепости. После планируем приступить к установке самого колеса обозрения», – отметил Лаврушко.
По его словам, все комплектующие аттракциона уже доставлены в Донецк.



Теги: Донецк, колесо обозрения, монтаж, парк Щербакова
 
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