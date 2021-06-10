В Донецке начали установку нового колеса обозрения

10.06.2021 16:00

В оккупированном Донецке строители приступили к созданию фундамента под новое колесо обозрения в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова. Об этом сегодня сообщил директор парка Вячеслав Лаврушко.

«Вчера началась заливка первого слоя под фундамент – «подбетонки». Сам фундамент должны залить, и за месяц он должен набрать крепости. После планируем приступить к установке самого колеса обозрения», – отметил Лаврушко.

По его словам, все комплектующие аттракциона уже доставлены в Донецк.