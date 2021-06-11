Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС

11.06.2021 13:00

Из Франции в Краматорск двумя автопоездами доставлено медицинское оборудование стоимостью более 8 млн гривен. Гуманитарный груз поступил в Украину в рамках Международной стратегической инициативы "Помощь Восток", передает Рубрика.

Об этом сообщил основатель инициативы "Помощь Восток", командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что данное имущество уже скоро будет распределено между военными госпиталями и гражданскими учреждениями здравоохранения, расположенных в населенных пунктов приближенных к линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

"После разгрузки автопоездов и своевременного растаможивания, гуманитарную помощь получат перинатальный центр и городские клинические больницы Краматорска, Мирнограда и Торецка, Днепропетровская областная детская клиническая больница, а также Военно-медицинские клинические центры Восточного и Северного регионов", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов. Особенно тех, кто восстанавливается после тяжелых заболеваний, травм или сложных операций.