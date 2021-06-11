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В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"
Компания "Внешторгсервис" беглого украинского олигарха Сергея Курченко больше не будет управлять крупными металлургическим и коксохимическими предприятиями на неподконтрольной Украине территории. Решением накопившихся на них проблем займется российский предприниматель Евгений Юрченко. Об этом сообщают СМИ сепаратистстов со ссылкой на пресс-службу главы "ДНР" Дениса Пушилина.
"Решение накопившихся экономических проблем на предприятиях ДНР возьмет на себя российский предприниматель Евгений Юрченко. Привлечение крупного инвестора из России с луганскими корнями является решением Дениса Пушилина. Первым делом, согласно имеющимся договоренностям, Юрченко должен решить проблему задержек зарплат. До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы", — сообщили в пресс-службе.
Теги: инвестиции, предприятие, Сергей Курченко, ОРДЛО
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