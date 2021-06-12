Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов

12.06.2021 15:00

Прием документов для участия в бесплатных подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма продлили до 29 июня. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Такое решение приняли в связи с блокировкой работы КПВВ российскими оккупационными администрациями, из-за чего молодежь из оккупированных территорий не может попасть на подконтрольную территорию Украины.

«В связи с блокированием работы КПВВ оккупационными администрациями РФ в Донецкой и Луганской областях принято решение о продлении срока приема документов до 29 июня 2021 на обучение на подготовительных курсах для молодежи с временно оккупированных территорий и населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения», — говорится в сообщении.