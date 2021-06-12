В штабе ООС сообщили о 9 обстрелах и одном погибшем

12.06.2021 09:00

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 11 июня, зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного (у Донецка) и в районе Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

Также отмечается, что вблизи Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"У населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских воинов из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. По состоянию на 7:00 утра, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - подчеркивают в штабе.