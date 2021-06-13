- Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков17:00
- В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)09:00
- Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе17:00
- Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов15:00
- 11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек13:00
- В штабе ООС сообщили о 9 обстрелах и одном погибшем09:00
- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"14:00
- Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС13:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Парламентарии из Франции посетили КПВВ "Гнутово"08:00
Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков
В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований, сообщают Новости Донбасса.
Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями в поддержку полка «Азов», который вместе с военнослужащими ВСУ провели ряд спецопераций 13 июня 2014 года в Мариуполе.
По случаю дня освобождения Мариуполя высказался президент Украины Владимир Зеленский.
«Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинский в городе снова поднят Государственный флаг», — написал Зеленский в Instagram.
Он отметил, что «сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму».
Теги: Донбасс, Мариуполь, освобождение, годовщина, ДНР, боевики
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю
- В Мариуполе отметят вторую годовщину освобождение от «ДНР»
- "В погоне за рейтингом не впутывайте милицию в избирательные «игрища», - Аброськин
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков17:00
- СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска13:00
- В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)09:00
- Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе17:00
- Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов15:00
- 11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек13:00
- В штабе ООС сообщили о 9 обстрелах и одном погибшем09:00
- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"14:00
- Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС13:00
- В серой зоне перед КПВВ "Станица Луганская" умерла женщина10:00
- Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков17:00
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня15:00
- СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июня11:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина10:00
- В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)09:00
- Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе17:00
- Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов15:00
- 11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня11:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"
- Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе
- На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты
- В Донецке начали установку нового колеса обозрения
- В серой зоне перед КПВВ "Станица Луганская" умерла женщина
- Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"
- Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации
- Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области
- 11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек
- В Киеве презентовали электромобили Konyk и Volyk