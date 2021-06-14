Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"

14.06.2021 14:00

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ "Новотроицкое". Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в совем Twitter.

"Делегация ОБСЕ во главе с Анн Линде прибыла на КПВВ "Новотроицкое". Проводится брифинг руководства области и соответствующего подразделения Государственной пограничной службы Украины", - написал Боднар.

В свою очередь, Линде в своем Twitter сообщила, что посетила Мариупольский морской торговый порт с целью оценки ситуации в области безопасности в регионе после недавней напряженности.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - отметила Линде.