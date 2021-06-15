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375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник
15.06.2021 13:00
Порядка четырехсот граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке 14 июня. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР".
По данным "ведомства", пропускной пункт функционировал с 9:00 до 16:57. На украинскую сторону выехало 45 транспортных средств и 259 граждан, в ОРДО запущено 23 автомобиля и 116 лиц. За оказанием помощи к сотрудникам "МЧС" обратились 15 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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