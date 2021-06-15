- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации15:00
- 375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник13:00
- На Донбассе подорвались двое украинских военных10:00
- Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"14:00
- Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков17:00
- В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)09:00
- Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе17:00
- Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов15:00
На Донбассе подорвались двое украинских военных
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на мине, оба госпитализированы. Об этом во вторник, 15 июня, говорится в сводке штаба ООС.
Отмечается, что в понедельник противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-3М с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет… В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести", – сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, мина, перемирие, раненые, нарушения
- НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском
- На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя
- На Донбассе ранены двое украинских воинов
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- В Горловке на мине подорвались юноша и девушка
- Штаб сообщил о ранении шести украинских военных за минувшие сутки
- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок10:00
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации15:00
- Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов14:00
- 375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник13:00
- В "ЛНР" внезапно вызвали резервистов на сборы11:00
- На Донбассе подорвались двое украинских военных10:00
- В ОРЛО произошел пожар на шахте08:00
- Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"14:00
- Шмыгаль заявил о продлении и ослаблении карантина17:00
- 72-летний мариуполец выиграл одесский полумарафон16:00
- Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)14:30
- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня11:00
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок10:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- СМИ опубликовали программу встречи Байдена и Путина08:00
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим боевикам
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня
- СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска
- Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"
- Ольге Бузовой присвоили "звание заслуженной артистки ДНР"
- Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина
- Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?
- Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов
- На Донбассе подорвались двое украинских военных