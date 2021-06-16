Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac

16.06.2021 14:00

На сегодня для жителей ОРДЛО в Донецкой области забронированы 1000 доз вакцины CoronaVac китайской фирмы Sinovac. Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" сообщил региональный координатор вакцинации в Донецкой области Александр Педенко, передает Трибун.

"Это однодозовая вакцина. Такая форма удобна для вакцинации приезжающих. Т.е. не нужно собирать по несколько человек, чтобы сделать вакцину из одного флакона. А так люди подошли на пункты, каждого вакцинировали — сделали укол однодозовым шприцем, и они поехали дальше", — рассказал представитель Донецкой облгосадминистрации.

После прививки выдаётся справка об иммунизации.

"Человеку будет выдана справка о том, что он вакцинирован такой-то вакциной, что он получил такую-то дозу, вакцина такая-то, серия такая-то, срок годности вакцины такой-то. Также будет указано, что следующая вакцинация ему запланирована на такое-то число. И если он будет на территории Донецкой области, то все центры "первички" предупреждены, чтобы в это время сделать ему вторую прививку", — добавил Педенко.