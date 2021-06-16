В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней

16.06.2021 13:00

С 4 по 8 июня Мариуполь накрыли сильные ливни. В частности, за шесть часов выпало аномальное количество осадков - полуторамесячная норма. Стихия подтопила дома, повредила кровли, здания социальной сферы. Общий объем убытков – 52,3 млн грн. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя.

Специальная комиссия выезжала на места подтопления для определения суммы материального ущерба, который нанес жителям ливень. В результате стихии были подтоплены 178 домохозяйств во всех районах Мариуполя. Больше всего пострадал Приморский район - это 119 объектов.

Коммунальным службам уже удалось отремонтировать кровли 38 жилых домов и 61 учебного заведения. После ливней сотрудники «Водоканала» отремонтировали канализационный коллектор. «Автодор» прочистил тюбинги и ливневые системы. Специалисты «Теплосети» и МТТУ осуществили ремонт кровель котельных и тягловых подстанций.

По распоряжению городского головы Вадима Бойченко, комиссия рассматривает возможность оперативного выделения помощи людям, чьи дома были повреждены из-за сильного ливня. Размер поддержки зависит от убытков. Это до 15 тыс - если подтоплен дом вместе с двором, и до 8 тыс грн - за двор, который пострадал. Все пострадавшие получили перечень необходимых документов для получения помощи.

«Мы поддержим жителей, чьи дома пострадали от стихии. Коммунальные предприятия работали в экстренном режиме, чтобы быстро устранить последствия дождя. Сейчас рассматриваем возможность материально компенсировать убытки людям, потому что не у всех достаточно средств, чтобы снова сделать свое жилье пригодным для жизни. Мариуполь также рассчитывает в этом вопросе на государственную поддержку. Будем проработать различные варианты, чтобы помочь нашим жителям», - отмечает заместитель городского головы Сергей Захаров.