На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный

17.06.2021 10:00

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки девять раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, после полуночи зафиксировано одно нарушение режима "тишины". Один украинский военный был ранен. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба ООС.

Так, противник обстреливал украинские позиции возле Авдеевки, Зайцево, Талаковки, Новоселовки, Водяного, Приазовья, Новгородского, Луганского и Новотошковского.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 17 июня со стороны сепаратистов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.