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УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана
Укрзализныця продолжает совершенствовать пассажирское сообщение на востоке Украины и продлевает маршрут поезда № 796/795 Днепр - Харьков до Лимана. По продленному маршруту указанный поезд будет курсировать 26, 28 июня и со 2 июля - трижды в неделю, в дни "пиковых" пассажирских перевозок (по пятницам, субботам и воскресеньям). Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
Региональные экспрессы № 794/793 и № 796/795 сообщением Днепр - Харьков - Днепр с начала курсирования стали популярными среди жителей городов-миллионников и многочисленных населенных пунктов по маршруту курсирования.
Отныне поезд № 796/795 будет отправляться из Днепра в 06:23 утра, будет останавливаться в Харькове в 10:22 и прибывать в Лиман в 13:11. На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.
Обратно из Лимана поезд также будет отправляться трижды в неделю (пятница, суббота и воскресенье) в 15:27 и, остановившись в Харькове в 18:11, прибывать в Днепр в 22:10.
Теги: Харьков, Укрзализниця, Днепр, лиман
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