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СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз будто предназначено для Грузии, а на самом деле поставляется на временно оккупированные территории.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам деятельности злоумышленников. На территории Днепропетровской и Харьковской областей изъято:
- 1 тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн,
- 18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн,
- товарно-сопроводительные документы по внешнеэкономической деятельности.
Отмечается, что по официальным товаро-сопроводительными документам, которые подавались организаторами схемы в таможенные органы, лекарственные средства должны направляться по адресам фиктивных компаний, зарегистрированных в Республике Грузия, которые якобы выступали покупателями-получателями указанных ТМЦ.
Оперативники установили, что организовали эту махинацию жители Днепропетровской области. Злоумышленники вывозили медикаменты через таможенные посты на Восточной Украине.
Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма.
Теги: косметика, СБУ, разоблачение, лекарства, ДНР, поставки
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