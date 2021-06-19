374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня

19.06.2021 15:00

Почти 400 человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 18 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию Донецкой Народной Республики запущено 41 транспортное средство, 166 человек. На территорию Украины выпущено 48 транспортных средств, 208 человек», – говорится в сообщении.