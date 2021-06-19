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374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня
19.06.2021 15:00
Почти 400 человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией 18 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию Донецкой Народной Республики запущено 41 транспортное средство, 166 человек. На территорию Украины выпущено 48 транспортных средств, 208 человек», – говорится в сообщении.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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