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В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%
19.06.2021 17:00
Так называемое "правительство ДНР" приняло постановление, предусматривающее повышение на четверть должностных окладов бюджетных работников. Об этом сообщили в пресс-службе "исполнительного органа".
"Документом, разработанным в рамках поэтапного повышения заработной платы работникам отдельных отраслей бюджетной сферы, предусмотрено повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 25% с 1 июля 2021 года", – сказано в сообщении.
Поясняется, что данное решение направлено на сохранение кадрового состава учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, привлечение к работе новых квалифицированных специалистов, а также повышение престижности труда в социально значимых отраслях "республики".
Теги: зарплата, бюджетники, ОРДО
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