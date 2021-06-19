В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%

19.06.2021 17:00

Так называемое "правительство ДНР" приняло постановление, предусматривающее повышение на четверть должностных окладов бюджетных работников. Об этом сообщили в пресс-службе "исполнительного органа".

"Документом, разработанным в рамках поэтапного повышения заработной платы работникам отдельных отраслей бюджетной сферы, предусмотрено повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 25% с 1 июля 2021 года", – сказано в сообщении.

Поясняется, что данное решение направлено на сохранение кадрового состава учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, привлечение к работе новых квалифицированных специалистов, а также повышение престижности труда в социально значимых отраслях "республики".