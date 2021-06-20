В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи

20.06.2021 11:00

Граждане Украины, которые принимают участие в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, смогут въезжать на территорию "ДНР" через пункт пропуска "Еленовка". Соответствующий указ №172, который вносит изменения в указ №57 "О введении режима повышенной готовности" от 14 марта 2020 года, был опубликован на сайте "главы республики" Дениса Пушилина.

Согласно изменениям, граждане, не имеющие регистрацию на территории "ДНР", смогут въезжать на территорию "республики" через контрольно-пропускной пункт "Еленовка" "в целях участия в Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств". Пропуск граждан будет осуществляться по спискам, утвержденным Межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.