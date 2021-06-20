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Архив - Донецкая область

В сети показали очередь на въезд в Седово

20.06.2021 15:00
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В сети показали очередь на въезд в Седово

Страница "Типичный Донецк" опубликовала фотографию автомобильной очереди на въезде в оккупированное Седово.
Местные жители удивлены таким количеством желающих посетить Седово, так как не считают поселок местом для качественного отдыха:
"непонятно зачем люди едут в это богом забытое место"
"Как можно ехать в это болото и за такие деньги"
"Какой ужас раньше просто в Седово ехать никто не хотел ...сейчас же если захочешь не попадёшь !!!"



Теги: Азовское море, Седово, очередь, ОРДО
 
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