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Архив - Донецкая область

На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения

21.06.2021 15:00
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На Донбассе волонтеры оборудовали 42 километра линии фронта системой видеонаблюдения

Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Вместе с волонтерами для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснащения" - пишет Порошенко.
"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", - отметил пятый президент.
"Мы совместно собрали более 2 миллионов гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которую мы оснастим такой же системой видеонаблюдения и разведки. Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти продолжат делать свое дело вместе", - отметил Порошенко.



Теги: Донбасс, видеонаблюдение, Порошенко, фронт, волонтеры
 
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