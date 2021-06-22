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Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета
Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года", – говорится в сообщении банка.
При этом в Ощадбанке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.
"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно", – уточнили в банке.
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, ВПЛ
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