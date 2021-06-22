- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК17:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО15:00
- Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до конца лета16:00
"Укрзализныця" запускает поезд Днепр-Авдеевка
"Укрзализныця" расширяет внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка. Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, пишет пресс-служба перевозчика.
"Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр - Авдеевка. Благодаря ему жители Донецкой будут иметь удобное сообщение с Приднепровьем", — подчеркнул он.
Отмечается, что новый поезд будет курсировать с 24 июня ежедневно, кроме среды. Кроме этого, поезд не будет курсировать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на путях.
Поезд № 826 Днепр-Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка-Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.
Теги: Авдеевка, поезд, Укрзализниця, Днепр
- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК17:00
- Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды16:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине10:00
- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК17:00
- Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды16:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции13:00
- Microsoft представила Windows 1112:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня10:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине
- Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине