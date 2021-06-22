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В соцсетях рассказали о ситуации с вакцинацией в ОРДО
Местные жители рассказали в соцсетях о проблемах с вакцинацией от COVID-19 на оккупированной Донетчине, сообщает Трибун.
В частности, один из жителей Донецка сообщил, что ситуация с COVID - 19 в “республике” неконтролируемая: отсутствует информация о вакцинации, а самих вакцин нет по несколько месяцев (здесь и далее орфография и стиль авторов сохранены):
“Интересно какое количество людей вакцинированы в ДНР? Я нигде этой информации не нашел. Вообще как идёт вакцинация, какие категории людей вакцинированы, сколько вакцины поступило на территорию ДНР? Потому что ситуация с Ковид в республиках абсолютно неконтролируемая, чтобы местные власти не говорили. К тому же в республиках вакцины нет больше 2-х месяцев. А закрытые КПВВ на 90% по политическим мотивам. Даже если на Украине 3 месяца не будет новых заболевших, со стороны ДНР КПВВ не откроют. Причину всегда придумают, например заявят что Украина скрывает информацию о зараженных”, — написал дончанин.
Про проблемы с отсутствием вакцин рассказали и жители временно неподконтрольной Горловки.
“Звонила участковому нашему. Сказал, что вакцины уже нет. Это Горловка( простигосподи)”, — сообщила местная жительница.
Также пользователи соцсетей пожаловались, что записались на вакцинацию еще первого февраля, однако их до сих пор не пригласили. При этом, отмечается, что в некоторых районах до сих пор отсутствуют пункты вакцинации.
“Кстати, у меня в Тельманово до сих пор нет пункта вакцинации. Огромный район, на сходах люди спрашивают: "Почему нас не вакцинируют?".. Ждали холодильник для хранения вакцины. После праздников буду выяснять на какой стадии находится вопрос....”, - отметила пользовательница.
Кроме того, в сетях рассказали, что привиться невозможно и в России. А саму вакцину без паспорта РФ даже платно получить нельзя.
“Спрашивала в поликлинике в Матвеевом Кургане - только граждан РФ и обязательно с регистрацией (можно временной). Спрашивала в ТРЦ "Мармелад" в мобильном пункте - только граждан РФ, имеющим СНИЛС и полис ОМС, можно без прописки. Граждан Украины, в т.ч. из ОРДЛО - не прививают”, — написала жительница Донецка.
Некоторые жители ОРДО также рассказали о проблемах с экспресс-тестами. По их словам, бесплатно тест на COVID-19 не делают даже детям или пожилым людям.
“Бесплатно никому не делают. За свои деньги в лаборатории. Самое дешевое 2300 или попросить знакомых, чтобы с РФ экспресс тесты привезли. Но их результат только для успокоения своей совести”, — отмечает дончанка.
Теги: вакцинация, проблемы, ОРДО, COVID-19
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