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В Авдеевке полиция задержала продавца гранат
27-летний житель прифронтовой Авдеевки Донецкой области организовал противоправный бизнес по продаже боеприпасов. Он сбывал гранаты Ф-1 и РГД-5 по цене 500 грн за штуку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Мужчина - ранее судимый за совершение кражи, убийства и сбыта оружия. Он хранил боеприпасы в своем доме и намеревался их продать.
"С целью документирования незаконной деятельности дельца полицейские провели два этапа оперативных закупок боеприпасов, в результате которых были приобретены две гранаты Ф-1 и три гранаты РГД-5 с запалами к ним", - говорится в сообщении.
Сразу после проведения второго этапа злоумышленника задержали. Изъятый "товар" направлен на экспертное исследование. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.
За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами жителю Авдеевки грозит до семи лет лишения свободы.
Теги: Авдеевка, продажа, полиция, граната, задержание
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