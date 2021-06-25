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На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК
25.06.2021 17:00
24 июня вблизи Новотошковского боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК украинской стороны, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
«Около десяти утра российские оккупанты открыли огонь по позициям украинских военных из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Всего они выпустили 52 мины», — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что в этом районе персонал Международного Комитета Красного Креста проводил гуманитарные мероприятия. Из-за обстрела они вынуждены были покинуть этот район.
По данным штаба, обстрел велся из района оккупированного населенного пункта Донецкий.
Теги: Донбасс, обстрел, автомобиль, СЦКК
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