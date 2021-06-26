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В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО
Курсирование автобусов по маршруту Торез – Луганск возобновится 28 июня, ожидается восстановление движения и по другим маршрутам между двумя "республиками". Об этом сообщили в "министерстве транспорта ДНР".
"В связи со снятием ограничений на въезд в ДНР граждан ЛНР и выезд граждан ДНР в ЛНР возобновляется движение международного автобусного маршрута "Торез (АС) (ДНР) – Луганск (АС) (ЛНР)". Движение по данному автобусному маршруту возобновляется с 28 июня, время отправления из Тореза – 6:40, из Луганска –11:40 ежедневно", – сказано в сообщении.
Как уточнили в "минтрансе", возобновление движения по другим маршрутам будет возможно после оформления перевозчиками соответствующих разрешительных документов, срок действия которых истек за период ограничений передвижения через "границу".
Теги: автобус, граница, ОРЛО, ОРДО
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