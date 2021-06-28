Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке

28.06.2021 17:00

В прифронтовой Марьинке начал прием граждан Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.

ЦПАУ Марьинской городской ВГА находится по адресу: г. Марьинка, ул. Шевченко, дом 3, кабинет №1. Прием проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, без перерыва. Телефон для справок и консультаций: (06278) 5-10-70.

Сейчас Центром предоставляются административные услуги в сферах: