За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин

28.06.2021 09:00

За минувшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Недалеко от Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, возле Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.