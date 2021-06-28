Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин

28.06.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин

За минувшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Недалеко от Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, возле Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх