В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"

29.06.2021 15:00

Поезда между "ДНР" и "ЛНР" возобновляют курсирование с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Донецкой железной дороги".

Уточняется, что поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в 7:28, а пребывать на конечную станцию в 11:52. В обратном направлении – 8:20 и 12:48 соответственно. Также возобновляется движение поездов, связывающих Дебальцево с Луганском и поселком Родаково.

Транспортное сообщение между "республиками" было ограничено весной 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.