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Архив - Донецкая область

В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен

29.06.2021 08:00
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В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Вблизи Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Его экстренно госпитализировали. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
По состоянию на 7 ч утра, 29 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра у Невельского.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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