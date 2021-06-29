В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен

29.06.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Его экстренно госпитализировали. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

По состоянию на 7 ч утра, 29 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра у Невельского.