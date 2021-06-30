Металлургам ОРДЛО пообещали "праздничную" премию в 500 рублей

30.06.2021 16:00

Евгений Юрченко, российский "смотрящий" за промышленностью, которую оккупанты отобрали у Украины на Донбассе, пообещал выдать металлургам премию в 500 рублей (190 грн), сообщают подконтрольные оккупантам информресурсы.

Такую премию получат работники предприятий ЗАО "Внешторгсервис" 13 июля по случаю Дня металлурга.