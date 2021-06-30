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Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО
Верховная Рада приняла законопроект №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". За такое решение - 292 присутствующих парламентариев.
Перед голосованием глава комитета ВРУ по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец назвал законопроект важным документом. "Сейчас начинается вступительная кампания. Мы хотим, чтобы наши дети, которые проживают на временно оккупированной территории, поступали в украинские высшие учебные заведения. Именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", - отметил он.
Теги: штраф, граница, Верховная Рада, ОРДЛО
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